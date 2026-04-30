Службы Краснодара переведены в режиме повышенной готовности из-за шторма

Городские службы Краснодара переведены в состояние повышенной готовности. На территории столицы Кубани объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные осадки, понижение температуры и порывы ветра до 22 м/с. Глава города Евгений Наумов сообщил, что в связи с этим все городские службы приведены в режим повышенной готовности.

«На реке Кубани прогнозируется повышение уровня воды. Спасательные службы и Единая дежурно-диспетчерская служба будут осуществлять непрерывный мониторинг ситуации, как непосредственно, так и посредством видеонаблюдения», — отметил Евгений Наумов.

В готовности находятся 24 единицы водооткачивающей техники и 16 мотопомп. При возникновении такой необходимости, техника будет направлена в Музыкальный микрорайон и поселок Российский — в районы, наиболее подверженные подтоплениям.

Заявки на откачку дождевой воды принимаются по телефону 050. Техника будет направляться в первую очередь на улицы с маршрутами общественного транспорта и на магистрали, где отсутствует ливневая канализация.