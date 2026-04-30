Улицы Западно-Кругликовская и 2-я Ямальская останутся перекрытыми в Краснодаре

Затянувшееся строительств второй очереди 20-го канализационного коллектора в Краснодаре внесло коррективны в дорожное движение. Власти города приняли решение продлить существующие ограничения на движение автотранспорта. Ранее введенные меры, касающиеся участков улиц Западно-Кругликовской и 2-й Ямальской, будут действовать дольше запланированного срока.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, движение по улице 2-й Ямальской, в границах от улицы 1-й Ямальской до улицы Командорской, будет ограничено до 1 сентября 2026 года. Аналогичные меры, но с другим сроком, применят на улице Западно-Кругликовской. Ограничения на участке от улицы Домбайской до улицы Семигорской продлятся до 15 сентября 2026 года.

«Эти временные неудобства вызваны производственной необходимостью и направлены на обеспечение безопасности и эффективности строительных работ», – уточнили в ведомстве.

В связи с изменениями маршрута по улице 2-й Ямальской, была скорректирована и схема движения общественного транспорта.