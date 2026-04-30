Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2026 18:48

Улицы Западно-Кругликовская и 2-я Ямальская останутся перекрытыми в Краснодаре

До сентября 2026 года две краснодарские улицы останутся под ограничениями из-за коллектора
Евгения ХАЛИКОВА
Строительство коллектора продлит неудобства для краснодарских водителей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Затянувшееся строительств второй очереди 20-го канализационного коллектора в Краснодаре внесло коррективны в дорожное движение. Власти города приняли решение продлить существующие ограничения на движение автотранспорта. Ранее введенные меры, касающиеся участков улиц Западно-Кругликовской и 2-й Ямальской, будут действовать дольше запланированного срока.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, движение по улице 2-й Ямальской, в границах от улицы 1-й Ямальской до улицы Командорской, будет ограничено до 1 сентября 2026 года. Аналогичные меры, но с другим сроком, применят на улице Западно-Кругликовской. Ограничения на участке от улицы Домбайской до улицы Семигорской продлятся до 15 сентября 2026 года.

«Эти временные неудобства вызваны производственной необходимостью и направлены на обеспечение безопасности и эффективности строительных работ», – уточнили в ведомстве.

В связи с изменениями маршрута по улице 2-й Ямальской, была скорректирована и схема движения общественного транспорта. Более детальная информация о новых маршрутах доступна по предоставленной ссылке.