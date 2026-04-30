Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
+12°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2026 19:14

Лесные массивы Кубани закроют для личного транспорта

В Краснодарском крае из-за пожарной безопасности ввели ограничение на посещение лесов
Евгения ХАЛИКОВА
Леса временно закрыты для машин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На территории Кубани введены ограничения, касающиеся пребывания граждан в лесных массивах. С 1 по 21 мая на въезд личного автомобильного транспорта в леса Кубани установлен запрет. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

«Важно отметить, что проезд в лесные массивы разрешен исключительно для специализированных служб: лесопожарных, пожарных и аварийно-спасательных формирований, сотрудников лесной охраны, оперативных служб, членов добровольных дружин, а также для спецтехники», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Пешие прогулки при этом не запрещены, но жителям и туристам напоминают: костры, мангалы и любое открытое пламя в лесных массивах сейчас под строгим запретом.