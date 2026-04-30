Лесные массивы Кубани закроют для личного транспорта

На территории Кубани введены ограничения, касающиеся пребывания граждан в лесных массивах. С 1 по 21 мая на въезд личного автомобильного транспорта в леса Кубани установлен запрет. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

«Важно отметить, что проезд в лесные массивы разрешен исключительно для специализированных служб: лесопожарных, пожарных и аварийно-спасательных формирований, сотрудников лесной охраны, оперативных служб, членов добровольных дружин, а также для спецтехники», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Пешие прогулки при этом не запрещены, но жителям и туристам напоминают: костры, мангалы и любое открытое пламя в лесных массивах сейчас под строгим запретом.