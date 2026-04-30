На территории сгоревшего ПНЗ в Туапсе создадут защитную дренажную систему

В Туапсе, на территории нефтеперерабатывающего завода, где 30 апреля потушил мощное возгорание, приступили к созданию дренажной системы и защитных земляных валов вокруг резервуаров. Это должно предотвратить возможного попадания нефтепродуктов в воды Черного моря и местной реки. Об сообщил руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Огонь на заводе потушен. Эксперты начали работы по оборудованию дренажа и возведению защитных насыпей вокруг емкостей, чтобы исключить дальнейшее распространение и попадание горючих веществ в реку и морскую акваторию», — отметил Кондратьев.

Глава региона также упомянул, что в Туапсе проводятся работы по ликвидации последствий аварии.