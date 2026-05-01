Губернатор Кондратьев поздравил жителей Кубани с 1 Мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с праздником Весны и Труда.

В своем обращении он отметил, что этот день традиционно объединяет людей - семьи, трудовые коллективы и всех, кто вносит вклад в развитие страны. По словам главы региона, любовь к своему делу и стремление работать на благо Отечества остаются важными чертами многонационального народа России.

Кондратьев выразил благодарность представителям различных сфер - аграриям, работникам промышленности, транспорта, социальной отрасли, службам спасения и ЖКХ. Отдельно он отметил сотрудников правоохранительных органов и структур безопасности, а также военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

Губернатор пожелал жителям Кубани успехов в делах, а также мира, добра и благополучия в семьях.