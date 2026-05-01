Житель Краснодарского края оказался под завалами на Колыме

На Кадыкчанском карьере под завалами остаются восемь человек. Среди них - жители Колымы, двое вахтовиков из Ростовской области и Краснодарского края, а также четверо иностранных граждан. Об этом сообщил губернатор Сергей Носов.

По его словам, работы по разбору завалов ведутся с особой осторожностью, поскольку сохраняется надежда на благополучный исход. Руководство предприятия предпринимает все необходимые меры, включая взаимодействие с семьями пострадавших.

Ранее глава «Колымской угольной компании» Александр Нестерович заявил, что родственникам работников, оказавшихся под обрушившейся горной массой, будет предоставлена вся необходимая помощь.