НовостиОбщество1 мая 2026 6:42

Житель Краснодарского края оказался под завалами на Колыме

Гарик АРОЯН
Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Кадыкчанском карьере под завалами остаются восемь человек. Среди них - жители Колымы, двое вахтовиков из Ростовской области и Краснодарского края, а также четверо иностранных граждан. Об этом сообщил губернатор Сергей Носов.

По его словам, работы по разбору завалов ведутся с особой осторожностью, поскольку сохраняется надежда на благополучный исход. Руководство предприятия предпринимает все необходимые меры, включая взаимодействие с семьями пострадавших.

Ранее глава «Колымской угольной компании» Александр Нестерович заявил, что родственникам работников, оказавшихся под обрушившейся горной массой, будет предоставлена вся необходимая помощь.