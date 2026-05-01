Оперштаб Кубани опроверг фейк о закрытии воздушного пространства

В Краснодарском крае назвали ложным письмо о «запрете полетов». Фото: оперштаб региона

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг распространившееся в сети «письмо» якобы от имени губернатора Кубани о закрытии воздушного пространства. В ведомстве заявили, что документ является поддельным.

Фейковое сообщение, адресованное главам муниципалитетов, рассылается по электронной почте и содержит информацию о якобы введении запрета на использование воздушного пространства для всех видов воздушных судов с 30 апреля по 12 мая. Ограничения в нем объясняются несуществующими учениями Министерство обороны Российской Федерации.

В оперштабе отметили, что никаких масштабных учений на территории всего Краснодарского края не планируется, а подобного письма за подписью губернатора не существует. На недостоверность указывает и адрес отправителя - сообщение пришло с бесплатного зарубежного почтового сервиса, который не используется для официальной переписки органов власти.

Кроме того, в поддельном документе содержатся и другие несоответствия. В частности, отмечается, что в случае реальных учений информация о возможных ограничениях доводится до населения заранее, а не распространяется в последний момент. Также отмечается, что подобные сведения, включая схемы размещения средств ПВО, не могут рассылаться по электронной почте.

Жителей региона призывают ориентироваться только на проверенные источники и внимательно относиться к подобным сообщениям.