Ветеран войны из Ейского района отметил 101-й день рождения

В Ейском районе 101-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны Афанасий Седых. С этой датой его поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона рассказал, что война застала Седых в 16 лет, когда он проходил обучение в спецшколе Военно-воздушных сил в Курске. В годы боевых действий он служил на Воронежском фронте. За проявленное мужество был награжден двумя орденами Красной Звезды, а также медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За боевые заслуги».

После окончания войны Афанасий Седых продолжил военную службу. В 1960-х годах он возглавлял авиаполк в станице Кущевской, а в 1970-х работал штурманом в Ейском высшем военном авиационном училище летчиков.

Вениамин Кондратьев пожелал ветерану крепкого здоровья, бодрости духа и заботы близких.