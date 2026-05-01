Спрос на отдых на Кубани на майские праздники снизился на 20%

Спрос на поездки в Краснодарский край в период майских праздников 2026 года снизился на 20% по сравнению с прошлым годом. Доля региона на внутреннем туристическом рынке составила 10,4%, что позволило ему занять третье место в рейтинге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Лидером по популярности стал Санкт-Петербург с показателем 16,7%. Вторую строчку заняла Республика Татарстан (11%). Далее в списке расположились Нижний Новгород с долей 5,1% и Калининградская область, набравшая 4,7%.

Также аналитики отмечают, что в 2026 году сократилась средняя продолжительность поездок по России на майские праздники - она составляет 2,1 дня. При этом выросла стоимость размещения: сейчас туристы в среднем выбирают отели с ценой около 10,2 тысячи рублей за ночь, тогда как годом ранее этот показатель составлял 9,9 тысячи рублей.