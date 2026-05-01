В Туапсе собрали более 13 тысяч кубометров нефтесмеси

В Туапсе продолжают ликвидацию последствий пожара на морском терминале.

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания на морском терминале и сбору нефтепродуктов. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в социальных сетях.

По его словам, пожар на морском терминале возник из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В настоящее время работы по тушению продолжаются.

Одновременно на трех участках проводится сбор нефтепродуктов. Всего специалисты собрали и вывезли 13 333 кубометра мазута, а также каменномазутной и водомазутной смеси.

В ликвидации последствий задействованы 790 человек и 48 единиц техники. В гостиницах города остаются 85 человек, ранее эвакуированных из-за возгорания на нефтеперерабатывающем предприятии.

