В Сочи запустили все городские фонтаны 1 мая

В Сочи стартовал сезон фонтанов и майского туризма Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи с 1 мая начали работу все городские фонтаны. Несмотря на отсутствие жаркой погоды, это стало дополнительным поводом для весенних прогулок жителей и гостей города. Об этом сообщил в соцсетях глава города Андрей Прошунин.

В период с 1 по 11 мая в городе ожидается около 330 тысяч туристов. Курорт готов к приему отдыхающих и традиционно остается одним из самых популярных направлений на майские праздники. Гостям предлагают отдых на побережье, а также программы в горном кластере, где уже открываются летние экологические маршруты.