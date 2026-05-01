Улицы Туапсе очищают от последствий пожара на нефтезаводе

Коммунальщики убирают сгоревшие деревья и мусор в Туапсе. Фото: оперативный штаб Кубани

В Туапсе продолжаются работы по приведению в порядок территорий, пострадавших после пожара на нефтеперерабатывающем заводе. К уборке привлечены 50 человек и 6 единиц техники, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Сотрудники управления комплексного благоустройства занимаются очисткой общественных пространств, приводят в порядок тротуарную плитку и моют памятники.

На улицах Кошкина и Пушкина коммунальные службы и спасатели убирают сгоревшие деревья, мусор и остатки разрушенных огнем построек.

