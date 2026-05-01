Вениамин Кондратьев провел заседание КЧС из-за паводков и атаки БПЛА

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям на фоне ухудшения паводковой обстановки и ночной атаки беспилотников на регион.

По его словам, в крае начались интенсивные дожди, о которых ранее предупреждали синоптики. Несмотря на то, что гидрологическая ситуация остается стабильной, ожидается увеличение объема осадков, пик которых придется на ближайшую ночь. Власти усилили контроль на потенциально опасных участках, подготовили пункты эвакуации, проверили систему оповещения и вывели на дежурство дополнительные силы спасателей и технику. Наиболее сильные осадки прогнозируются в предгорных районах.

Особое внимание уделяется Туапсинскому муниципальному округу. В Туапсе минувшей ночью зафиксирована повторная атака беспилотников, в результате которой произошло возгорание на территории морского терминала. По информации заместителя главы региона Дмитрия Маслова, к тушению привлечены 143 человека и 25 единиц техники. Ситуация находится под контролем.

Ведутся работы по предотвращению попадания нефти в море: укрепляется защитное сооружение на реке перед выходом в акваторию, поднимается дамба и обновлены боновые заграждения. Одновременно продолжается очистка береговой линии и городских улиц.

Губернатор отметил, что ключевая задача - как можно быстрее вернуть Туапсе к привычному режиму жизни.