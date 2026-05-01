В Анапе наращивают меры по сохранению пляжей из-за дождей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить контроль за состоянием пляжей Анапа на фоне ухудшения погодных условий. Вопрос рассмотрели на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава края отметил, что из-за обильных осадков сохраняется риск паводков, а также существует вероятность смыва завезенного песка в акваторию Черное море. В связи с этим контроль за восстановительными работами был усилен. Кондратьев отметил, что их необходимо завершить до начала курортного сезона, чтобы курорт мог принять отдыхающих.

По словам заместителя министра ГО и ЧС региона Станислав Камерный, работы на пляжах и в карьере ведутся круглосуточно. К концу апреля в процессе задействовали 56 самосвалов и 13 единиц инженерной техники.

Отсыпка пляжей стартовала 22 апреля. Всего определены четыре участка, где планируется сформировать песчаный слой толщиной не менее 50 сантиметров. В настоящее время завершаются работы на отрезке от Центрального пляжа до реки Анапка, куда уже доставили свыше 20 тысяч кубометров песка.