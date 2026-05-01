На Кубани к Первомаю подготовили более 1,6 тысячи мероприятий

В Краснодарском крае к празднику Весны и Труда подготовили масштабную программу, включающую около 1,6 тысячи мероприятий. Все они пройдут с соблюдением требований безопасности, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Праздничные события организуют в локальном формате. Накануне в городах и районах состоялись субботники и акции по благоустройству, в которых приняли участие более 50,8 тысячи человек. Жители приводили в порядок общественные пространства - улицы, парки и скверы.

В образовательных учреждениях региона прошли профориентационные встречи в рамках акции «Кем я мечтаю стать», где школьникам рассказали о востребованных профессиях и возможностях выбора будущей карьеры.

В честь праздника запланированы адресные поздравления и церемонии награждения ветеранов труда, тружеников тыла и Героев труда - всего состоится 15 таких мероприятий.

Культурные учреждения подготовили насыщенную программу: в крае пройдут 30 открытых кинопоказов и более 250 концертов, которые смогут посетить порядка 53 тысяч человек.

Также запланировано свыше 70 спортивных мероприятий - соревнований, тренировок и велопробегов с участием более трех тысяч жителей. Для молодежи предусмотрены квесты, викторины, мастер-классы и фестивали.

Помимо этого, в муниципальных учреждениях откроются тематические выставки, а в рамках акции «Труд во благо» жителям старшего поколения окажут адресную помощь. Параллельно продолжается сбор гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых территорий.