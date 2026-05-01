В Госдуме обеспокоены безопасностью детских лагерей на Черном море

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой разъяснить планы по организации детского отдыха на Черноморском побережье в 2026 году. Поводом стала обеспокоенность безопасностью на фоне текущей ситуации в регионе.

В обращении отмечается, что риски для детского отдыха связаны с атаками на инфраструктуру, в том числе на морской порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Кроме того, депутат напомнила о событиях прошлого года, когда из-за разлива мазута в акватории Черного моря 27 детских оздоровительных организаций в Анапском и Темрюкском районах оказались в сложном положении. Сообщает «RTVI».

По словам Останиной, в комитет поступают обращения родителей, которые интересуются, будет ли в этом году организован детский отдых на побережье. В связи с этим она попросила предоставить информацию о планах летней оздоровительной кампании, включая количество лагерей, мест и меры безопасности.

Ситуация в регионе осложнилась после серии атак беспилотников. В частности, 28 апреля в Туапсе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который стал третьим за месяц. Возгорание удалось локализовать на следующий день, однако в городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, временно приостановили работу школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.