Аэропорт Краснодара обслужил миллион пассажиров с начала года

Авиагавань Краснодара достигла отметки в миллион пассажиров

Аэропорт Краснодара с начала 2026 года обслужил миллион пассажиров. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, этот показатель удалось достичь за первые четыре месяца работы.

Юбилейным пассажиром стала местная жительница Елена Захарова, которая вместе с сыном отправилась в Москву на майские праздники. Перед вылетом ей вручили памятные подарки.

В настоящее время маршрутная сеть аэропорта охватывает крупнейшие города России и ряд зарубежных направлений. Основным перевозчиком остается «Аэрофлот», на долю которого приходится около половины общего пассажиропотока.

Аэропорт был закрыт с конца февраля 2022 года и возобновил работу в сентябре. Сейчас рейсы выполняются ежедневно с 9:00 до 19:00 по московскому времени, ограничения связаны с мерами безопасности.