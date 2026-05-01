Возможность пересдачи ЕГЭ может снизить тревожность школьников

Возможность пересдавать несколько предметов ЕГЭ может положительно повлиять на результаты школьников и снизить уровень стресса. Такое мнение высказала детский психолог Светлана Клюваева в беседе с изданием «Абзац».

По ее словам, сейчас выпускники воспринимают экзамены как ситуацию без права на ошибку, что усиливает тревожность. Возможность повторной сдачи сразу нескольких дисциплин, по мнению специалиста, поможет снизить психологическое напряжение и позволит детям увереннее проходить испытания.

Клюваева также отметила, что у школьников нередко наблюдаются выраженные признаки тревожных состояний, в отдельных случаях требующие медикаментозной поддержки.

Ранее в Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, предусматривающий право пересдачи не одного, а всех выбранных предметов итоговой аттестации. Авторы инициативы считают, что из-за стресса и отсутствия возможности исправить результат школьники показывают более низкие баллы, чем могли бы.