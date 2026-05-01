В Краснодаре 2 мая проведут реконструкцию финального боя ВОВ

В Краснодаре 2 мая состоится военно-историческая реконструкция одного из завершающих эпизодов Великой Отечественной войны. Как сообщили в городской администрации, зрителям представят фрагмент Берлинской наступательной операции.

Мероприятие пройдет на улице Шоссейной в СНТ «Автомобилист» в районе Ейского шоссе, начало запланировано на 11:30. Организатором выступает патриотическая организация «Черноморский фронт».

По словам руководителя объединения Николая Лихтинова, для воссоздания исторической атмосферы будут задействованы образцы ретротехники, включая немецкие мотоциклы 1940-х годов и советскую противотанковую пушку «сорокопятку».

Также на площадке откроется выставка оружия и личных вещей солдат, обнаруженных поисковыми отрядами. Программу дополнят театрализованные сцены, в том числе эпизоды привала бойцов и пленения немецких солдат, а также концерт с песнями военных лет в исполнении творческих коллективов Прикубанского округа.

До места проведения можно добраться общественным транспортом - автобусами № 105А, 115, 117, 121, 126 и маршрутными такси № 218 и 225 до остановки «Сады «Автомобилист».