Россиян предупредили о риске инфекций из-за облизывания конвертов

Привычка облизывать почтовые конверты и марки может негативно сказаться на здоровье, предупредил врач общей практики Денис Прокофьев.

По его словам, плотная бумага способна травмировать слизистую оболочку полости рта. Даже небольшие повреждения могут стать входными воротами для бактерий, что в дальнейшем приводит к воспалительным процессам языка и ротовой полости. Сообщает «Абзац».

Специалист отметил, что подобные случаи встречаются в медицинской практике и могут сопровождаться бактериальными осложнениями. Кроме того, при регулярном облизывании существует риск попадания в организм клея, который со временем может накапливаться и оказывать токсическое воздействие.

Также врач не исключил вероятность заражения паразитами при контакте со старыми или долго хранившимися конвертами. При этом новые почтовые изделия, как правило, не представляют такой опасности.