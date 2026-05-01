На Кубани с начала года зафиксировано 597 укусов клещей

С начала 2026 года в Краснодарском крае зафиксировали 597 обращений по поводу укусов клещей, из них 253 случая - у детей младше 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзор по региону.

По данным ведомства, общее число обращений снизилось в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. На Черноморско-Азовском побережье зарегистрировано 148 случаев укусов, среди пострадавших - 56 детей.

В Краснодар за тот же период пострадали 129 человек, включая 47 несовершеннолетних.

Также в 2026 году проведено 4019 лабораторных исследований клещей, снятых с людей и собранных из окружающей среды, с использованием методов ИФА и ПЦР. Из 551 исследованного клеща, снятого с людей, у 14,3% выявлены антитела к иксодовому клещевому боррелиозу.