ПВО за ночь сбила 215 украинских БПЛА над 17 регионами РФ

Фото: Григорий Кубатьян

Средства противовоздушной обороны в период с 20:00 1 мая до 08:00 2 мая уничтожили и перехватили 215 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России в своей официальной сводке.

Краснодарский край вошел в число субъектов, где работали дежурные расчеты ПВО. Помимо Кубани, дроны были сбиты над территорией Крыма, Московского региона, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Также аппараты уничтожались над акваториями Черного и Азовского морей.