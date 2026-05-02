НовостиОбщество2 мая 2026 6:42

В Краснодаре капитально отремонтировали 22 многоквартирных дома

Ева МУР
Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на данный момент работы полностью завершены в 22 домах. В 109 многоквартирных домах ремонт продолжается. Подрядчики обновляют кровли, фасады и меняют лифтовое оборудование. Особое внимание уделяется инженерным коммуникациям — в работе находятся 105 систем.

Всего в планах на 2026 год — капитально отремонтировать 174 многоквартирных дома. Три из них являются объектами культурного наследия. На все выполненные работы действует гарантийный срок 5 лет.