В Краснодаре капитально отремонтировали 22 многоквартирных дома

В Краснодаре продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на данный момент работы полностью завершены в 22 домах. В 109 многоквартирных домах ремонт продолжается. Подрядчики обновляют кровли, фасады и меняют лифтовое оборудование. Особое внимание уделяется инженерным коммуникациям — в работе находятся 105 систем.

Всего в планах на 2026 год — капитально отремонтировать 174 многоквартирных дома. Три из них являются объектами культурного наследия. На все выполненные работы действует гарантийный срок 5 лет.