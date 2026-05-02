На морском терминале в Туапсе потушили открытый огонь

Спасатели ликвидировали открытое горение на морском терминале в Туапсе.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, возгорание удалось локализовать в 9:22 утра, после чего открытый огонь был полностью потушен. На месте продолжают работать 143 человека и 25 единиц техники, в том числе силы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее оперативные службы сообщили об отмене режима беспилотной опасности. Он действовал с вечера, 1 мая.

Напомним, морской терминал в Туапсе загорелся после очередной атаки беспилотников самолетного типа. Это уже третья атака на нефтезавод в Туапсе за последнюю неделю. В городе действует режим ЧС регионального уровня.