Жителей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб в морпорту 2 мая

В субботу, 2 мая, в акватории морского порта Сочи запланированы тренировочные мероприятия с применением оружия. Учебные стрельбы будут проходить в течение всего дня — в период с 10:00 до 22:00.

Пресс-служба администрации курорта уведомляет, что перед стартом практической части будет задействована система голосового оповещения населения. Специфические звуки маневров могут быть слышны в прибрежных и центральных микрорайонах города.

Представители профильных ведомств просят горожан и туристов сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Данные учения являются частью плановой работы военных по отработке навыков защиты инфраструктуры и обеспечению безопасности на территории стратегического объекта в Черном море.