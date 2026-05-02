Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
+8°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 мая 2026 7:32

Жителей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб в морпорту 2 мая

В Сочи 2 мая пройдут масштабные учебные стрельбы в районе морского порта
Ева МУР
Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА

В субботу, 2 мая, в акватории морского порта Сочи запланированы тренировочные мероприятия с применением оружия. Учебные стрельбы будут проходить в течение всего дня — в период с 10:00 до 22:00.

Пресс-служба администрации курорта уведомляет, что перед стартом практической части будет задействована система голосового оповещения населения. Специфические звуки маневров могут быть слышны в прибрежных и центральных микрорайонах города.

Представители профильных ведомств просят горожан и туристов сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Данные учения являются частью плановой работы военных по отработке навыков защиты инфраструктуры и обеспечению безопасности на территории стратегического объекта в Черном море.