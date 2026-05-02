Депутат Госдумы назвал атаки на Туапсе психологическим оружием Киева

Удары ВСУ по Туапсе преследуют цель психологического воздействия на российских граждан, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью Lenta.ru.

По его словам, атаки носят как военный, так и информационный характер.

«Люди там отдыхают. Это психологическое воздействие», — подчеркнул депутат.

Парламентарий также обратил внимание на попытки Киева нанести экономический и экологический ущерб. Туапсе — важный глубоководный порт, через который проходит значительная часть грузов. Вывод из строя ключевой инфраструктуры, по мнению Колесника, является прямой целью ВСУ. При этом он отметил, что удары по России имеют обратный эффект: «Мы только сплачиваемся». В ответ депутат предложил наносить удары по логистической инфраструктуре Украины — складам, цепочкам снабжения и подходам к портам.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по энергообъектам в Туапсе могут повлечь экологические последствия, пишет NEWS.ru