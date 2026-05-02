Мэр Сочи призвал бороться с дипфейками и фейками через официальные источники

Фото: мэрия Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин провел заседание городской редакционной коллегии с участием руководителей СМИ и пресс-служб. В ходе встречи обсуждались ключевые темы развития курорта: обращение с ТКО, берегоукрепление, борьба с оползнями и защита зеленых насаждений от вредителей.

Особое внимание уделили подготовке к летнему сезону. Глава города сообщил о разработке системы преференций для семейного отдыха совместно с отельерами в рамках утвержденной концепции «Выбирай Сочи». По словам Прошунина, важно проинформировать жителей всех регионов страны о доступных льготах для обеспечения стабильного турпотока.

В повестку вошли вопросы информационной безопасности. Участники обсудили методы борьбы с дипфейками и дезинформацией, создаваемой нейросетями. Основным инструментом противодействия фейкам названа опора на официальные ресурсы администрации и проверенные медиа.

Также на коллегии затронули тему подготовки ко Дню Победы. В Сочи запланированы десятки памятных мероприятий во всех районах, а в городских СМИ появятся специальные рубрики о ветеранах. Кроме того, 5 мая представители отрасли отметят профессиональный праздник — День кубанской журналистики.