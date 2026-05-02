Матвей Сафонов пропустит матч перед ответной игрой с «Баварией»

Матвей Сафонов. Фото: "ПСЖ"/официальный сайт клуба

Воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов не вошел в заявку парижского клуба на матч 32-го тура Лиги 1 против «Лорьяна». Как сообщает тренерский штаб «ПСЖ», российскому вратарю дали отдых перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Баварии», который запланирован на 6 мая.

Решение главного тренера Луиса Энрике прервало серию голкипера из 19 матчей в стартовом составе подряд. В последний раз Сафонов оставался вне игры 23 января 2026 года. В первой встрече с мюнхенским клубом (5:4) выступление россиянина получило неоднозначные отзывы: французский портал RMC Sport поставил ему 3 балла из 10, отметив четыре пропущенных мяча при нескольких сейвах.

Всего в текущем сезоне 27-летний голкипер провел за парижан 40 встреч, в 18 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. В матче с «Лорьяном» место в воротах может занять 19-летний дебютант Ренато Марин, так как другой вратарь команды Люка Шевалье травмирован. На данный момент «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, опережая «Ланс» на шесть очков.