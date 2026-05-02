В Новороссийске к летнему сезону запустили 15 городских фонтанов

В Южном, Центральном и Приморском районах Новороссийска заработали водные объекты. Подготовку к летнему сезону коммунальные службы завершили раньше запланированного срока.

Муниципальные службы Новороссийска досрочно ввели в эксплуатацию 15 городских фонтанов. Об этом сообщил заместитель главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров, передает пресс-служба администрации муниципалитета. Запуск объектов охватил три ключевых района: Южный, Центральный и Приморский.

Для обеспечения стабильной работы систем в летний период техническая база была существенно модернизирована. Власти закупили новые насосы высокого давления и современное электрооборудование. В течение зимнего сезона специалисты провели полную санитарную очистку и дезинфекцию всех коммуникаций.

Важным нововведением стало формирование отдельной специализированной бригады, которая будет заниматься исключительно техническим обслуживанием водных объектов в круглогодичном режиме. Ранее плановые работы велись силами общих подразделений ЖКХ, теперь за состоянием фонтанов закреплены профильные специалисты.