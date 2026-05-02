Эвакуированные туапсинцы продолжают жить в гостиницах

В гостиницах Туапсе остаются 57 жителей, эвакуированных ранее из домов, расположенных вблизи нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, все люди обеспечены необходимым. Ранее сообщалось, что открытое горение на НПЗ ликвидировано, однако восстановительные работы продолжаются.

Напомним, Туапсе подвергся атаке беспилотников в конце апреля несколько раз. В результате одной из атак погибшими признаны молодая женщина и 14-летняя девочка. Однако останки на месте падения обломков БПЛА в доме несовершеннолетней найдены не были, и неравнодушные инициировали поиск ребенка в лесу под Туапсе.