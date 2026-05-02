ПВО уничтожила 123 БПЛА над 13 регионами РФ

За шесть часов, с восьми утра до двух часов дня 2 мая, российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 123 украинских беспилотника. По официальным данным Министерства обороны РФ, все уничтоженные аппараты относились к самолетному типу.

В сводке ведомства отмечается, что попытки атак были пресечены над территориями 13 субъектов страны. В зону действия дежурных расчетов ПВО попал Краснодарский край, а также Московский регион. Кроме того, перехваты велись в Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. Один дрон был ликвидирован в небе над Республикой Башкортостан.

На данный момент информация о пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры в результате падения обломков не поступала. Силы ПВО продолжают нести дежурство в усиленном режиме.