Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Радио
НовостиПроисшествия2 мая 2026 13:24

Власти Кубани опровергли ненастоящее интервью губернатора о ситуации в Туапсе

Власти Краснодарского края назвали вбросом интервью губернатора сайту "Анапа Регион"
Ева МУР
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Хакеры взломали сайт районного СМИ и опубликовали от имени Вениамина Кондратьева недостоверную информацию о ликвидации последствий пожара на НПЗ.

По данным оперштаба Кубани, хакеры взломали портал издания «Анапа Регион» и разместили сфабрикованное интервью главы Кубани Вениамина Кондратьева. В поддельном материале пожар характеризовался как «локальное возгорание», а основной мерой по восстановлению экологии называлась высадка деревьев.

Редакция СМИ оперативно удалила публикацию, после чего в соцсетях начали распространяться скриншоты текста с заявлениями о якобы имевшей место цензуре. Как сообщили в администрации Краснодарского края, материал был удален исключительно из-за его подложного происхождения.

Власти сообщают, что официальные источники никогда не скрывали реальный масштаб происшествия и серьезность последствий в Туапсе.