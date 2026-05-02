На трассе «Краснодар — Ейск» в тройном ДТП погиб 10-летний мальчик

В Каневском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии со смертельным исходом. По данным районного отдела ГИБДД, дорожный инцидент произошел на автодороге регионального значения с участием трех транспортных средств.

Как сообщил руководитель ОГИБДД по Каневскому району Евгений Гузицын, 44-летний мужчина за рулем Hyundai Verna сначала задел по касательной автомобиль Renault Master. После этого легковушка выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с кроссовером Haval, которым управлял 55-летний водитель.

Удар был такой силы, что 10-летний пассажир Hyundai погиб на месте до прибытия врачей. Оба водителя легковых иномарок выжили, но получили серьезные травмы и были экстренно госпитализированы. Сейчас на месте происшествия работают следователи, выясняющие причины потери контроля над автомобилем водителем Hyundai.