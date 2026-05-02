НовостиПроисшествия2 мая 2026 14:20

Вениамин Кондратьев: обстановка на Кубани стабильная

Кондратьев: работы в Туапсе продолжаются, паводки под контролем
Ева МУР
Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провёл заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Основными темами стали ликвидация последствий пожара в Туапсе и прохождение паводков. Кондратьев сообщил, что ситуация в крае остаётся стабильной и контролируемой.

Огонь на морском терминале в Туапсе ликвидирован полностью. Глава региона выразил благодарность пожарным, работавшим в опасных условиях. Параллельно продолжаются работы по сбору нефтепродуктов и очистке береговой линии. В гостиницах временно размещён 51 человек, в том числе 12 детей. Люди постепенно покидают пункты временного содержания, также подготовлен резервный фонд.

Паводковая обстановка в крае штатная: уровни воды в реках ниже неблагоприятных значений. Однако в ближайшие двое суток ожидаются усиление осадков, поэтому власти держат ситуацию на визуальном контроле.