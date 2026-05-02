В Туапсе пострадавшие от ударов дронов получат сертификаты на жилье

Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Туапсинского района начала подготовку к приему заявлений от жителей, чье жилье пострадало от налётов БПЛА.

Заместитель главы муниципалитета Давид Кириченко с понедельника лично объедет повреждённые квартиры. По итогам осмотра специальная комиссия проведёт экспертизу для определения размера ущерба, сообщил глава района Сергей Бойко.

По данным властей, всем нуждающимся предоставят временные квартиры из маневренного фонда. Места распределят с учётом количества членов семьи. После завершения всех формальностей собственники получат целевые сертификаты — на восстановительные работы либо приобретение нового жилья. Организуют также вывоз мусора из пострадавших домов.