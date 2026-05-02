Власти Туапсе опровергли слухи об эвакуации города

В социальных сетях и мессенджерах появилась ложная информация об эвакуации Туапсе.
Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко официально опроверг эти сведения. Он подчеркнул, что обстановка в городе спокойная, пожар на терминале полностью потушен. Все работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации проводятся в штатном режиме.
Бойко призвал жителей и гостей района доверять только официальным источникам.
Ранее власти района сообщили, что пострадавшим от налета беспилотников, чьи дома были разрушены частично или полностью, получат сертификаты на приобретение новых или на ремонт.