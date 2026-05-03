Поезд «Калининград-Адлер» задерживается из-за схода грузового состава в Литве

Три поезда из Калининграда задерживаются из-за схода грузового состава на Литовской железной дороге. Среди них - поезд №360 до Адлера.

"Максимальное время задержки составляет 8 часов, - сообщили в пресс-службе ФПК.

Пассажирам поезда оказывают помощь сотрудники РЖД. Для них подготовлено питание. Людей пересадят в резервный состав в Смоленке. Он отправится в 12.04.

Также из-за аварии задерживаются поезда № 148 Калининград – Москва и № 147 Москва – Калининград.