3 мая 2026 7:53

Поезд «Калининград-Адлер» задерживается из-за схода грузового состава в Литве

Пассажирам поезда «Калининград-Адлер» предоставят резервный состав
Оксана КАДОЧНИКОВА
Поезд задержится на 8 часов.

Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Три поезда из Калининграда задерживаются из-за схода грузового состава на Литовской железной дороге. Среди них - поезд №360 до Адлера.

"Максимальное время задержки составляет 8 часов, - сообщили в пресс-службе ФПК.

Пассажирам поезда оказывают помощь сотрудники РЖД. Для них подготовлено питание. Людей пересадят в резервный состав в Смоленке. Он отправится в 12.04.

Также из-за аварии задерживаются поезда № 148 Калининград – Москва и № 147 Москва – Калининград.