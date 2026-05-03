Пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют нормам

Пробы водопроводной вод и воздуха после пожаров в результате атак БПЛА в Туапсе соответствуют гигиеническим требованиям. Сотрудники Роспотребнадзора регулярно проводят мониторинги и не выявили превышения допустимых норм.

"Лабораторные исследования охватывают наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности, полихлорированные бифенилы (ПХБ), остаточный хлор, органолептические и микробиологические характеристики", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там же отметили, что водоисточники находятся на удалении от города - в 10 км. Это снижает риск попадания в воду опасных веществ.