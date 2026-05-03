Водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП в Геленджике

В Геленджике произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. Днем водитель КИА ехал в сторону Кабардинки и стал перестраиваться. В это время по левой полосе ехала БМВ, в которую врезалась первая иномарка.

От столкновения "немец" влетел в автомобиль Шакман и врезался в леерное ограждение.

В результате ДТП до приезда скорой медицинской помощи погибли водитель и пассажир БМВ", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники ГИБДД регулировали движение на этом участке, там образовалась пробка из-за ДТП.