НовостиЧто происходит3 мая 2026 17:22

В Туапсинском районе очистили три участка на побережье

Работы по уборке нефтепродуктов завершили в Новомихайловском, Южном и Небуге
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото Оперативный штаб Краснодарского края

В Туапсинском районе продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Сегодня специалистам удалось закончить очистку побережья на трех участках - в поселках Новомихайловский, Южном и селе Небуг.

"Всего там собрали 1280 мешков с загрязненным грунтом. Их постепенно вывозят с береговой линии на утилизацию", - рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.

Сейчас сотрудники спасательных служб ведут уборку в Тюменском, Ольгинке и в вольном, где несть небольшой загрязненный участок.

"Это - последствия попадания нефтепродуктов в море после масштабных пожаров, которые происходили в Туапсе на морском терминале и НПЗ из-за атак беспилотников киевского режима", - отметили в Оперштабе.