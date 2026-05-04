Новый автобусный маршрут свяжет Москву и Сочи. Продажа билетов откроется с 28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «Автовокзалы Москвы».

Автобусы по междугороднему маршруту №10703 «Москва - Сочи» будут отправляться от станции «Новоясеневская» в 9:15 через день. Транспорт остановится в Воронеже, Ростове-на-Дону, Кущевской, Краснодаре, Горячем Ключе, Джубге, Новомихайловском, Туапсе, Лазаревском и Дагомысе.

Стоимость билета из Москвы в Сочи для взрослых – 7700 рублей. Проезд для детей до 12 лет с отдельным местом при предъявлении оригинала свидетельства о рождении составит 50% от стоимости билета для взрослых. Цена провоза багажа – 770 рублей.