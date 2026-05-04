В Краснодаре начало мая стало самым холодным за 86 лет. Ранее рекорд был побит в 1940 году, когда в ночь на 1 мая температура воздуха достигла абсолютного минимума месяца – -1,2 градуса.

В начале мая 2026 года плотная облачность с осадками не допустила прогрева воздуха. Днем температура держалась на уровне +8…+9 градусов. Обычно в первых числах мая в Краснодаре столбики термометров поднимаются до +21…+22 градусов.

«Среднесуточная температура 2 мая составила всего +5,6 градуса, что на 10 градусов ниже нормы и соответствует середине марта», – сообщили в telegram-канале «Погода и климат», который ведет метеоэксперт Михаил Урмашев.