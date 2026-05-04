Более 700 лет истории: крепость Копорье в Ленобласти приглашает туристов

Одной из главных исторических точек притяжения Ленобласти остается крепость Копорье Фото: @lenoblast_online

Жителям и гостям Ленинградской области предлагают посетить крепость Копорье. Это уникальный памятник средневековой архитектуры, история которого насчитывает более 700 лет.

Крепость заложена в XIII веке. На протяжении веков играла важную оборонительную роль. По одной из легенд, в древности воды Финского залива подходили вплотную к ее стенам, превращая сооружение в практически неприступный форпост.

В настоящее время крепость Копорье остается одной из главных исторических точек притяжения Ленобласти, в том числе благодаря своей аутентичной атмосфере. Здесь проходили съемки известных исторических фильмов, включая «Трех мушкетеров».

Посетить крепость можно только в составе экскурсионных групп. Объект открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00, пишет Онлайн47.ру.