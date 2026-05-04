Новороссийские десантники уничтожили более 30 БПЛА в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За неделю операторы БПЛА-перехватчиков новороссийских десантников уничтожили более 30 дронов на Ореховском направлении. Работа по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных целей ведется круглосуточно.

«Расчеты FPV-дронов-перехватчиков и разведывательных квадрокоптеров со сбросами подразделений ПВО и беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения из состава группировки войск “Днепр” ежедневно прикрывают небо над нашими передовыми подразделениями», – сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что отключение терминалов иностранного производства не повлияло на систему управления дронами-перехватчиками.