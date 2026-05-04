На перевалах в Сочи ухудшится видимость из-за облаков

4 мая на перевалах в предгорьях Сочи, а также на возвышенностях ожидается ухудшение видимости из-за облаков. Об этом жителей и гостей курорта предупреждает пресс-служба мэрии, опираясь на прогноз синоптиков.

Местами видимость может снизиться до 0,5–1 километра. Тем временем в горах, на высотах более 1000 метров, сохраняется риск схода лавин.

В связи с этим сочинцам и туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, особенно за рулем при ухудшенных условиях видимости. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо набрать номер экстренных служб 112.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске ограничили движение грузовиков на выезде из города из-за ветра с порывами до 29 м/с.

