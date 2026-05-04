В Новороссийске нашли опасных мух в кофейных зернах из Бразилии

Партию кофе обеззаразили Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии зараженного сырья. В ходе фитосанитарного контроля в порту Новороссийска под подозрение попал зеленый кофе в зернах, прибывший из Бразилии.

При досмотре груза общим весом 86,4 тонны инспекторы обнаружили живых насекомых. Лабораторная экспертиза, проведенная специалистами ФГБУ «ВНИИКР», подтвердила, что в зернах находились четыре особи многоядной мухи-горбатки. Этот вредитель официально включен в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза как представляющий серьезную угрозу.

Многоядная муха-горбатка способна нанести существенный вред не только сельскому хозяйству, но и стать переносчиком опасных заболеваний. В связи с высоким риском распространения вредителя на территории страны, всю партию бразильского кофе отправили на обязательную процедуру обеззараживания. Только после полного подтверждения безопасности продукции она сможет попасть на внутренний рынок.

