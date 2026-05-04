Сухоцветы и скрытый френч: Мастер маникюра назвала главные тренды в дизайне ногтей на весну-2026

Весна 2026 года принесла в российскую индустрию красоты не только новые эстетические предпочтения, но и строгие государственные стандарты. О том, как меняется сфера ногтевого сервиса, рассказала мастер из Новосибирска Алена Денищенко, чей путь в профессию начался после восьми лет работы воспитателем в детском саду.

Тренды сезона: элегантность вместо эпатажа

Этой весной мастера советуют забыть о кричащих неоновых цветах. В моде сейчас сдержанность и природные мотивы. По словам Алены Денищенко, фаворитами сезона стали классический и скрытый френч, нежный горошек и использование сухоцветов. Популярны также разнообразные втирки и нюдовые оттенки. Что же касается формы ногтей, то лидируют мягкий квадрат и миндаль. Также специалист отмечает, что основной запрос клиенток сместился на укрепление и восстановление ногтевой пластины.

Стоимость качественного маникюра в 2026 году варьируется от 1500 до 3000 рублей. Рост цен обусловлен подорожанием сертифицированных материалов, одноразовых расходников и необходимостью регулярного повышения квалификации мастеров.

Работа по стандарту: вступление в силу ГОСТа

С 30 апреля в России начал действовать новый стандарт – ГОСТ Р 72319-2025. Документ впервые вводит четкие временные нормативы для бьюти-процедур: классический маникюр должен длится 45–60 минут, аппаратный – 40–70 минут. Время выполнения педикюра должно составлять от 60 до 90 минут, а нанесение гель-лака: 15–25 минут.

Хотя стандарт носит рекомендательный характер, его соблюдение станет для салонов и самозанятых мастеров весомым аргументом в вопросах качества и безопасности. По мнению Денищенко, такие перемены пойдут на пользу отрасли: клиенты теперь могут официально ориентироваться на нормативы стерильности инструментов и времени оказания услуг, что защищает их права, пишет Горсайт.

