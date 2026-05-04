Новый эпизод в уголовном деле: Рубена Татуляна обвинили в обмане почти 900 семей в Сочи

Бизнесмена Рубена Татуляна обвинили в мошенничестве на 569 млн рублей Фото: Архив "КП".

Расследование в отношении сочинского бизнесмена Рубена Татуляна, известного в кругах как Робсон, пополнилось новым тяжким эпизодом. Следственный комитет РФ инкриминирует ему мошенничество при возведении апарт-отеля «Горизонт» в Адлерском районе Сочи.

По данным следствия, Татулян действовал в сговоре с застройщиком Анзором Пруидзе. Установлено, что еще в 2015 году фигуранты внедрили криминальную схему: оформлялись фиктивные договоры долевого участия, которые впоследствии перепродавались обычным гражданам. В 2018 году стройка была полностью заморожена. Жертвами махинации стали 886 семей, а общая сумма ущерба составила 569 миллионов рублей. Следователи полагают, что средства обманутых людей были потрачены на личные нужды Татуляна, сообщает «Коммерсант».

На данный момент бизнесмен объявлен в международный розыск и скрывается за границей. Помимо нового эпизода с «Горизонтом», Татуляну вменяют создание и руководство организованным преступным сообществом, которое действовало в Сочи с конца 90-х; серию вымогательств и организацию заказных убийств (включая устранение совладелицы крупного отеля); нападение на представителя СМИ.

