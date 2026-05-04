Правительство РФ спишет Кубани большую часть долга по бюджетным кредитам

Правительство РФ спишет Кубани две трети долга по бюджетным кредитам Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство России приняло решение существенно снизить долговую нагрузку на бюджетную систему Краснодарского края. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Кубани и еще 20 регионам страны простят две трети задолженности по бюджетным кредитам.

Суммарно по всей стране будет списано более 114 млрд рублей. Краснодарский край вошел в число приоритетных субъектов, получивших федеральную поддержку для оздоровления региональных финансов.

Согласно планам Кабинета министров, эта мера не просто снизит нагрузку на казну, но и даст мощный импульс развитию территорий. Сэкономленные на обслуживании и возврате долга средства регионы обязаны направить на реализацию инфраструктурных проектов, стимулирование инвестиционной активности, поддержку реального сектора экономики, а также социальные программы и повышение качества жизни граждан.

Помимо Краснодарского края, в список получателей поддержки включены Карелия, Коми, Удмуртия, Хабаровский и Пермский края, а также Нижегородская, Самарская, Воронежская области и другие субъекты. Данная инициатива является частью системной стратегии по укреплению финансовой устойчивости российских регионов.