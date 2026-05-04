Медитация по-ленинградски: красоты 47-го региона показали в необычном видеоформате

В Ленинградской области стартовал амбициозный проект «Навигатор 100-летия», приуроченный к вековому юбилею региона. О запуске необычного формата знакомства с достопримечательностями – видеомедитации – сообщил губернатор Александр Дрозденко на своей странице в соцсетях.

Новый видеопроект позволяет зрителям погрузиться в атмосферу природы и знаковых мест области. Однако это лишь часть масштабной подготовки к 100-летию. Сейчас ведется активная разработка юбилейного сайта, который станет единым центром притяжения для жителей и туристов. На портале можно будет узнать расписание праздничных событий, составить персональные маршруты для путешествий по региону, делиться собственными видеовпечатлениями, а также публиковать поздравления в адрес области.

«Одна из задач «Навигатора» – подтянуть партнеров для новых проектов и дел, которые станут для региона, поселений и жителей подарками к юбилейной дате», – цитирует Александра Дрозденко Онлайн47.

Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области. Полная версия видеомедитации уже доступна в официальной группе проекта.

Помимо цифровой платформы, в регионе уже запущен творческий конкурс «Какой он – 47-й регион». Его цель – через фотографии и видео жителей сформировать современный визуальный образ области и исследовать ее уникальную идентичность.